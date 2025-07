Homem é socorrido em estado grave após acidente entre motos em Dourados

Homem de 40 anos foi socorrido em estado grave após um acidente ocorrido na noite de quinta-feira (24), em Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 18h21 para atender o caso de um acidente entre duas motos. No local, uma testemunha contou que após acionar o socorro, ficaram junto com os veículos aguardando.

Durante as verificações nos veículos envolvidos, os policiais descobriram que a Honda Biz estava com o licenciamento vencido. Por isso, a moto foi recolhida e encaminhada para o pátio do Detran-MS. A outra motocicleta estava regular.

Por não ter detalhes a respeito da dinâmica do acidente, os militares não chegaram a informar as circunstancias do sinistro no registro policial.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreu o homem e o encaminhou em estado grave para o Hospital da Vida, onde está internado.

O caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, na DEPAC (Delegacia Especializada de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado.

