Homem é socorrido em estado grave após ser agredido com pauladas e golpes de facão

Um homem, de 30 anos, precisou ser socorrido depois de ser agredido com pauladas e golpes de facão durante a manhã desta sexta-feira (18), no Bairro Bálsamo, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até a Santa Casa da Capital, onde uma vítima de agressão estava internada em estado grave na ala vermelha da unidade de saúde.

Para os policias, ele detalhou que estava bebendo com uma amiga, na frente da casa dela, quando passou a ser agredido com golpes de um pedaço de madeira e um facão. As equipes médicas explicaram que ele foi atingido na região da cabeça, no rosto e no braço, onde foi o ferimento mais grave, causado pelo facão.

Apesar disso, ele não sabe dar mais informações aos policiais, que registraram o caso como lesão corporal dolosa na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também