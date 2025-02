Homem é socorrido em estado grave após ser esfaqueado em praça de Antônio João

Um homem, de 45 anos, foi socorrido depois de ser esfaqueado na noite de terça-feira (25) na praça Antônio João, no centro de Dourados.

Conforme as informações divulgadas pelo site Dourados News, a Guarda Municipal foi acionada por volta das 20h15 por uma jovem que avistou o homem com sangramentos, pedindo por socorro.

Ele contou que vive em situação de rua e estava no local quando foi atacado com golpes de faca no pescoço e no rosto. Depois de ser socorrido, o homem foi encaminhado para o Hospital da Vida, onde está internado em estado grave

Até o momento, não há informações sobre o autor e motivação do ataque. A polícia segue investigando o caso.

