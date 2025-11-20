Homem é socorrido em estado grave após ser esfaqueado várias vezes em Corumbá

Homem de 30 anos precisou de socorro após ser esfaqueado várias vezes durante a madrugada desta quinta-feira (20), na Rua Amazonas, localizada no Bairro Jardim Aeroporto, em Corumbá.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de lesão corporal. Ao chegar no endereço indicado, foram informados que a vítima já teria sido socorrida por moradores e levada até o hospital da cidade.

Os policiais então fizeram diligências na região, mas não encontraram os autores. Diante da situação, foram até a unidade de saúde, onde constataram que a vítima apresentava múltiplas lesões pelo corpo, como na cabeça, tórax e outros.

O caso foi então registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil da cidade e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também