Homem é socorrido em estado grave após ser esfaqueado várias vezes em Corumbá

Caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Corumbá (Divulgação/Polícia Civil de Mato Grosso do Sul)
Homem de 30 anos precisou de socorro após ser esfaqueado várias vezes durante a madrugada desta quinta-feira (20), na Rua Amazonas, localizada no Bairro Jardim Aeroporto, em Corumbá.
Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de lesão corporal. Ao chegar no endereço indicado, foram informados que a vítima já teria sido socorrida por moradores e levada até o hospital da cidade.
Os policiais então fizeram diligências na região, mas não encontraram os autores. Diante da situação, foram até a unidade de saúde, onde constataram que a vítima apresentava múltiplas lesões pelo corpo, como na cabeça, tórax e outros.
O caso foi então registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil da cidade e será investigado.
