Homem é socorrido em estado grave após ser espancado em briga no Amambaí

Homem, que não teve a identificação revelada, foi socorrido em estado grave após ser espancado em decorrência de uma possível briga no bairro Amambaí, em Campo Grande, durante a noite desta quarta-feira (16).

Informações do boletim de ocorrência apontam que a vítima foi localizada com um traumatismo craniano, cortes e arranhões no corpo e fratura no braço e antebraço direito. Ele não conseguia conversar em razão das agressões.

O Corpo de Bombeiros esteve auxiliando no atendimento à vítima e relatou que os ferimentos podem ter sido provocados com pedaços de pau ou de ferro. A vítima foi levada para a Santa Casa e a Polícia Militar foi acionada, assegurando a área para os trabalhos de praxe.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e localizaram um boné com resquícios de sangue, na rua André Barros, onde foi identificado que existem câmeras de segurança que podem ter flagrado o ato contra o homem.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também