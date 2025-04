Homem é surrado por desconhecido e fica com lesões no rosto no Los Angeles

Homem, de 50 anos, foi violentamente agredido na madrugada desta segunda-feira (14) no bairro Los Angeles, em Campo Grande. Ele não conseguiu reconhecer o agressor.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma situação de lesão corporal e ao chegar pelo local indicado, encontrou a vítima com lesões no rosto.

Ele relatou que não conseguiu identificar o agressor, mas afirmou que foi agredido com vários socos no rosto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e após atendimento no local, encaminhou a vítima até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário.

O caso foi levado para a delegacia e registrado como lesão corporal dolosa.

