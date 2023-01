Homem é transferido para Capital após levar facada em discussão em Ribas

Um homem, de 35 anos, levou a pior na madrugada desta terça-feira (31), ao ser esfaqueado na região do abdômen após uma discussão com uma pessoa desconhecida em Ribas do Rio Pardo, a 97 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima deu entrada na Santa Casa e a Polícia Militar foi acionada para apurar mais detalhes sobre a situação do indivíduo.

Porém, os militares visualizaram que o homem estava embriagado, mas que conseguia relatar o que aconteceu na cidade do interior do estado, no entanto, não passou mais detalhes a respeito do suspeito.

O caso foi registrado como lesão corporal na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

