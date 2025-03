Homem encontra corpo em avançado estado de decomposição em Terenos

Um rapaz, de 18 anos, foi encontrado sem sinais vitais durante a manhã desta segunda-feira (10), próximo à BR-262, em Terenos. O corpo estaria em avançado estado de decomposição.

Conforme as informações do site Liga da Justiça, um trabalhador foi até uma antena de rádio para fazer a manutenção, quando sentiu um cheiro ruim. Ao ir olhar, ele acabou encontrado o corpo do rapaz.

O cadáver estava em avançado estado de decomposição, no meio de um matagal. O caso segue sendo investigado pelas autoridades policiais do município.

