Homem encontra esposa morta dentro da geladeira no próprio apartamento

Sarah Chaves, com informações do R7

Elisângela de Souza, de 30 anos, foi encontrada morta, nesta quarta-feira (15), dentro de uma geladeira no apartamento em que morava no bairro Planalto, região Norte de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

De acordo com o PM Farley Gusmão, foi o marido de Elisângela, rabalha como caseiro em um sítio de São José da Lapa, na região metropolitana de Belo Horizonte, e fica fora de casa por vários dias. Ele teria tentado marcar um encontro com ela na última semana, mas não conseguiu uma resposta.

Segundo a PM, o companheiro da mulher trabalha como caseiro em um sítio de São José da Lapa, na região metropolitana de Belo Horizonte, e fica fora de casa por vários dias. Ele teria tentado marcar um encontro com a Elisângela na última semana, mas não conseguiu uma resposta. "Ele perdeu contato com a esposa porque o aparelho celular dela não estava funcionando e achou o sumiço dela um fato estranho".

Ainda de acordo com a PM, o homem decidiu ir até a casa de sua companheira para verificar o que estava acontecendo. "O homem se deslocou até o local com seu irmão e com sua cunhada. Fizeram a utilização de um chaveiro já que, segundo ele, não tinha a chave do imóvel para que eles entrassem no apartamento. Ao chegar no local, se depararam com essa cena.

Assim que o homem deu entrada no apartamento, ele encontrou a geladeira lacrada com fita adesiva e virada para a parede, com o corpo da vítima dentro.

Segundo investigadores da Policia Civil, há marcas no pescoço e no rosto da mulher, que indicam sinais de luta corporal. Ainda não há suspeitos do assassinato da mulher.

Deixe seu Comentário

Leia Também