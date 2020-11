Homem encontra portão furtado concretado em uma casa no Caiobá

Na noite desta quarta-feira (18), um homem 42 anos procurou a delegacia de Polícia, depois de encontrar um dos seus portões furtados instalados em uma casa no Portal Caiobá, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima relatou que criminosos haviam furtado dois portões dias antes, avaliado em R$ 4.500, além de cerca de 200 telhas de barro. A vítima encontrou na rua Florio Fontilan, um dos portões furtados já concretado na casa.

A polícia foi acionada, e foi até o local, mas não encontrou o dono da residência, mas o veículo com as caracteristicas utilizado no furto, estava estacionado na rua.

Um suspeito foi abordado, ele contou que havia sido pago pelo autor para guardar em sua residência um portão e telhas, objetos que foram reconhecidos pela vítima. O rapaz de 22 anos foi levado para a delegacia e autuado por receptação e o homem que furtou os portões não foi localizado.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, como receptação.

