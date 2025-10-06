Homem encontrado boiando em lago de fazenda estava sendo ameaçado de morte

O homem encontrado morto em um lago próximo ao Distrito São Domingos, em Água Clara, foi identificado como José Cloves, de 51 anos. Familiares detalharam que ele estava sendo ameaçado de morte e teve uma grande quantia de dinheiro roubado.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Portal Água Clara, a vítima trabalhava em uma fazenda da região, porém, passou a ser alvo de ameaças após comprar algumas terras.

Ao longo do tempo que passou em Água Clara, ele se separou da esposa. Porém, vinha se reconciliando com ela nas últimas semanas, planejando mudar para o Rio de Janeiro para viverem juntos.

Ela então explicou ao site que José estava sendo ameaçado. "Eu vou, mas vocês podem não me ver mais, se eu não chegar aí, eu sumi", teria dito a vítima por mensagem no WhatsApp.

Ela achou que era uma brincadeira. Porém, achou estranho, pois ultimamente ele não queria dormir, ficava até de madrugada conversando. A mulher afirmou ter certeza que a morte de José foi encomendada. Já que o companheiro tinha muito dinheiro escondido na casa e já tinha lhe mostrado, mas os valores não foram encontrados na residência após o crime.

Na última quarta-feira (1°), ela mandou mensagem no WhatsApp para José, que foi visualizada, mas não foi respondida.

"Quem foi roubá-lo conhecia muito bem ele. Eu creio que fizeram ele entregar o dinheiro, fecharam a porta da casa porque não houve arrombamento, em seguida espancaram José até a morte e o jogaram naquele lago", explicou.

José foi encontrado por pescadores no lago com as mãos amarradas e um saco na cabeça. A Polícia investiga o crime.

