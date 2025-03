Homem encontrado decapitado em plantaÃ§Ã£o de eucalipto Ã© identificado

Foi identificado como Kayque Fermino Lopes o rapaz encontrado decapitado durante a manhã de 31 de janeiro, em uma plantação de eucalipto em Três Lagoas.

O corpo foi descoberto por funcionários de uma empresa de celulose que passavam pelo local e, devido ao estado em que se encontrava e à ausência de documentos, foi encaminhado ao IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), para exames detalhados, que resultaram na identificação da vítima.

Segundo o site Hoje Mais, a família de Kayque aguarda a liberação do corpo, que será levado para a cidade de Cananéia, no interior de São Paulo, onde ocorrerá a despedida e o sepultamento.

A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer as circunstâncias da morte do jovem e identificar possíveis envolvidos no crime.

