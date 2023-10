Homem encontrado morto boiando no Rio Taquari tinha 32 anos

Saiba Mais Polícia Homem é encontrado boiando nas águas do Rio Taquari

O homem encontrado boiando nas águas do Rio Taquari na tarde da última sexta-feira (29), foi identificado como Diego Vilela dos Santos, de 32 anos.

O laudo da necropsia indicou que Diego teve morte por afogamento. Segundo o site Edição MS, o corpo da vítima seria liberado nesta segunda-feira (2) para ser levado até São Gabriel do Oeste, onde será velado e enterrado.

O homem é natural de Cerqueira César (SP), mas estava morando na região norte de Mato Grosso do Sul há cerca de 1 ano.

Durante a tarde de sexta, o corpo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, com o apoio de uma equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental), que esteve no local acompanhando a ocorrência. As informações preliminares apontavam que Diego estava na água de três a cinco dias.



