Homem encontrado morto em churrasqueira no Jardim Anache tinha ferimento de tiro

A investigação sobre a morte de Douglas Caetano Hipólito, de 26 anos, foi encerrada sem que o autor do crime fosse identificado. O caso aconteceu em dezembro do ano passado, no bairro Jardim Anache, em Campo Grande.

Douglas foi encontrado morto com ferimento por arma de fogo. Conforme apurado, ele teria tentado fugir pelo telhado de uma residência na Rua dos Amigos e acabou caindo dentro de uma churrasqueira.

Os trabalhos periciais confirmaram o disparo. A 2ª Delegacia de Polícia Civil ouviu várias pessoas durante as apurações, mas não conseguiu definir a autoria do crime. Havia suspeita de que o jovem estaria praticando furtos no momento do fato, porém, essa versão foi negada pela mãe dele. Ela afirmou que o filho tinha problemas com o uso de drogas.

O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul. A promotora de Justiça Lívia Carla Guadhanim Bariani determinou o arquivamento do caso. “Ante ao exposto e pelo que mais do Inquérito Policial consta, o Ministério Público Estadual ARQUIVA o presente feito, tendo em vista a falta de justa causa para oferecimento da denúncia”, destacou no parecer.

