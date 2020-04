Homem é encontrado morto em frente à escola sem nenhum sinal de violência

Sarah Chaves, com informações do Dourados News

Saiba Mais Polícia Dupla é morta em tiroteio com a Polícia Militar

Um homem identificado como Reginaldo Assis Silva de 44 anos, foi encontrado morto na noite de sábado (25) em frente à Escola Ramona Pedroso no Jardim Santo André, em Dourados.



De acordo com testemunhas, ele chegou no local em uma moto e ficou parado estava em frente a uma residência.



Os vizinhos que localizaram Reginaldo acionaram o Corpo de Bombeiros afirmando que um homem teria sido vítima de espancamento, mas quando os socorristas chegaram ele estava morto.



Peritos da Polícia Civil foram para o local e durante os trabalhos iniciais não encontraram nenhum sinal de violência no corpo de Reginaldo.

Saiba Mais Polícia Dupla é morta em tiroteio com a Polícia Militar

Deixe seu Comentário

Leia Também