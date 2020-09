Homem encontrado morto no Inferninho pode ter cometido suicídio

Saiba Mais Polícia Homem é encontrado morto no Inferninho

O corpo de Emílio Cândido Ramos Júnior, 34 anos, encontrado morto nesta quarta-feira (2), na Cachoeira do Inferninho pode ser um caso de suicídio.



Segundo a polícia, relatos de quem achou o corpo é de que a vítima pode ter cometido suicídio pois, a vitima fatal deixou todos seus objetos no local, ou seja, não foram encontrados no corpo do mesmo e, sim em cima de uma pedra próximo que tem aproximadamente uns 30 metros de altura e, seu corpo estava em baixo dentro da água rasa no meio das pedras e

aparentemente com fraturas em vários orgãos devido a queda.

Com ele foram encontrados um endereço de email, e duas anotações de contato.



O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia Civil como morte a esclarecer.

