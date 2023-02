Homem encontrado morto no Leblon foi atingido com golpes de bastão, diz delegado

Segundo o Delegado Felipe de Oliveira Paiva, do Centro Especializado de Polícia Integrada (Cepol), o homem encontrado morto na tarde desta na Rua Tupi, no bairro Leblon, em Campo Grande, aparenta ter entre 25 a 30 anos e foi morto por um bastão de madeira que foi encontrado próximo do corpo.

“Ele foi encontrado por uma pessoa que passou aqui, que viu ele sentado, ligou para a polícia pelo 190 e disse que achou um corpo. A perícia veio e constatou quatro lesões nele, duas na cabeça e duas na costela, e encontrou um bastão de madeira próximo da vítima, e a perita concluiu que as lesões foram provocadas por esse bastão”, disse o delegado.

Como não houveram testemunhas do assassinato, Paiva explica que não é possível detalhar como o crime ocorreu.

“A dinâmica não podemos constatar, já que até agora não tivemos testemunha de alguém que viu, como é que foi, onde que eles [a vítima e o autor do crime] entraram, onde que eles saíram”, comentou.

Apesar dos trabalhos da perícia, a vítima não pode ser identificada, já que não carregava nenhum documento. Um funcionário da Pax, que preferiu não se identificar, disse que o único bem encontrado com a vítima foi um passe de ônibus e nada mais.

O caso será registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Cepol (Depac/Cepol).

