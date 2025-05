Homem encontrado morto tinha fio enrolado no pescoço em possível tortura no Guanandi

Saiba Mais Polícia Polícia investiga morte de homem classificada como 'cruel' por amigos no Guanandi

Israel dos Santos Reis, de 53 anos, foi encontrado morto durante a tarde desta sexta-feira (16), na casa onde morava, no bairro Guanandi. Mas a dinâmica dos fatos chama atenção da polícia para uma possível morte cruel e com requintes de crueldade.

Consta no boletim de ocorrência, por exemplo, que o homem foi encontrado na cama, com o rosto desfigurado, marcas de luta corporal, travesseiro cobrindo o corpo e um fio de ferro de passar roupa enrolado no pescoço.

O achado do cadáver foi feito por um supervisor de uma empresa de segurança, que teria relatado para a Polícia Militar, que o alarma da residência havia disparado e não estava mais transmitindo sinais para a central de monitoramento.

A casa, inclusive, estava com sinais de arrombamento, principalmente o portão.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e não há detalhes referentes a possíveis suspeitos para o crime, assim como a motivação.

Nas redes sociais, muitos desabafos foram vistos lamentando o episódio e classificando a situação como de uma "crueldade sem tamanho".

"Que crueldade que fizeram com você, mas a justiça de Deus tarda, mas não falha", escreveu uma amiga em um dos relatos. "Perdemos um amigo para a crueldade humana", disse outra amiga da vítima.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Polícia investiga morte de homem classificada como 'cruel' por amigos no Guanandi

Deixe seu Comentário

Leia Também