Homem engasga com osso de galinha e precisa ser socorrido em fazenda do Pantanal

Homem, de 52 anos, precisou ser socorrido após engasgar com um osso de galinha em uma fazenda localizada na região da Nhecolândia, área rural de difícil acesso no Pantanal sul-mato-grossense, a cerca de 150 km da zona urbana de Corumbá. O caso aconteceu na manhã de segunda-feira (20).

Conforme as informações divulgadas pelo 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros, as equipes foram por volta das 10h50 e se deslocou até a Fazenda Ipanema, onde encontrou a vítima consciente e orientada, mas com dificuldade para respirar.

Testemunhas então contaram que o homem engoliu um osso que ficou preso na garganta durante uma refeição.

Devido a localização remota e a ausência de atendimento médico na região, os bombeiros optaram por não realizar manobras invasivas, já que o quadro clínico se mantinha estável. Durante o deslocamento até Corumbá, a equipe prestou suporte com oxigênio suplementar para manter a respiração da vítima sob controle.

O homem foi encaminhado à Santa Casa de Corumbá e deixado sob os cuidados da equipe de enfermagem.

