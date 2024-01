Homem 'entorta o caneco', se irrita ao ser cobrado e tenta matar atendente em MS

Um homem, de 26 anos, foi preso depois de tentar matar um atendente do posto de combustíveis durante a madrugada de domingo (14), em Paraíso das Águas. Ele teria se irritado depois de ‘entortar o caneco’ e ser cobrado sobre a dívida.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o local, onde um homem armado teria tentado matar um atendente do posto. Ao chegar, a vítima contou aos militares que o autor estava bebendo no local.

Por conta do horário, o espaço estava para fechar e o atendente precisou informar ao autor para que pagasse sua conta. Neste momento, o homem ficou nervoso e saiu em direção a um alojamento.

Instantes depois, ele retornou armado com uma espingarda em mãos, pronto para matar o atendente. Diante da situação, populares que estavam no local impediram o ato, pulando em cima do autor, que impedido de cometer o assassinato, retornou para seu alojamento.

Durante varredura, os militares localizaram o autor deitado em sua cama junto com a arma de fogo. Ele acabou sendo preso em flagrante e encaminhado para delegacia de polícia para providências.

O caso foi então registrado como porte ilegal de arma de fogo e homicídio na forma tentada.

Deixe seu Comentário

Leia Também