Homem entra em confraternização e mata três em briga por herança

Sarah Chaves, com informações do G1

Uma confraternização em família com cerca de 10 pessoas terminou com três mortes e 4 feridos na noite de ontem (24), após um homem de 56 anos, invadir a casa em Maringá, norte do Paraná.



Conforme o aspirante Eduardo Poleto, dos Bombeiros, cerca de dez pessoas estavam reunidas ma ceia natalina quando o suspeito cometeu o crime e se matou com um tiro na sequência.



"Foi uma briga em relação à herança. O indíviduo que fez os disparos não estava na confraternização", falou.



O atirador entrou no terreno com a arma, duas luvas e uma máscara. Trancou o portão e atirou contra as vítimas, conforme o tenente.



Dois jovens, de 16 e 26 anos, levaram tiros no pescoço e no tórax e conseguiram fugir pulando um muro.



A terceira jovem foi baleada em várias partes pelo corpo e foi socorrida em estado grave. A quarta vítima foi atingida na perna sem gravidades.



Uma das vítimas conseguiu se trancar em um dos cômodos da casa e não ficou ferida, conforme a corporação. O caso será investigado pela polícia.

