Homem envolvido em esquema de envio de motocicletas para a Bolívia é preso

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (28), um homem suspeito de guardar e ocultar motocicletas furtadas que seriam levadas para a Bolívia. A ação foi realizada por equipes da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv), em Campo Grande.

Segundo a polícia, a investigação começou após uma denúncia indicar que uma motocicleta furtada estaria escondida em uma casa na região sul da capital. No local, os policiais encontraram uma moto sem placa e, após a checagem do número do chassi, confirmaram que o veículo havia sido furtado recentemente.

Durante as diligências, a Defurv apurou que o suspeito atuava em um esquema de receptação e ocultação de motocicletas, que depois eram encaminhadas para fora do país, principalmente para a Bolívia. O homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia.

Ainda durante a ação, os policiais recuperaram uma televisão roubada em janeiro de 2026 durante um assalto a uma idosa de 72 anos. De acordo com a polícia, dois homens invadiram a casa da vítima, a ameaçaram com uma arma de fogo e levaram joias, televisores e um celular. O objeto foi encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (Derf) e deve ser devolvido à vítima.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e apurar a extensão do esquema criminoso de envio de veículos furtados para o exterior.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também