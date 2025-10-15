Homem escapa da morte ao ser alvo de disparos durante perseguição entre Sidrolândia a Campo Grande

Um homem, de 50 anos, viveu momentos de tensão e medo na madrugada desta quarta-feira (15), ao ser alvo de disparos de arma de fogo enquanto trafegava pela BR-060, sentido Sidrolândia a Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima conduzia um veículo Volkswagen Gol quando percebeu que estava sendo seguido por uma motocicleta com o farol alto. Inicialmente, os ruídos ouvidos foram confundidos com estalos do motor, mas logo ficou claro que se tratava de tiros, já que os pneus traseiros do carro foram atingidos e o vidro traseiro estilhaçado.

Ao perceber o ataque, o condutor tentou acelerar o veículo, mas perdeu tração devido aos pneus danificados. Em uma tentativa de se proteger, apagou as luzes do carro, parou no acostamento e se escondeu em um milharal nas proximidades.

A motocicleta suspeita teria se aproximado do veículo, circulado ao redor e, após alguns minutos, retornado em direção a Sidrolândia. Cerca de 20 minutos depois, um segundo veículo parou ao lado do carro abandonado e, segundo a vítima, os ocupantes chegaram a revistar os pertences dentro do automóvel, permanecendo no local por cerca de três minutos antes de deixarem o local no sentido de Campo Grande.

O condutor acionou familiares, que se deslocaram até a região e constataram que as portas traseiras do veículo estavam abertas, um bebê conforto havia sido retirado e jogado fora do carro, e os objetos estavam revirados, embora nada tenha sido levado.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceu ao local e orientou a vítima, informando também sobre a existência de câmeras de monitoramento na rodovia, que poderão auxiliar nas investigações.

O veículo foi recolhido por um guincho até a Capital. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime ou a identidade dos suspeitos.

A ocorrência foi registrada como disparo de arma de fogo e segue sob investigação na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

