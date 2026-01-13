Homem escapa da morte ao ser alvo de mais de 10 disparos no Jardim Aeroporto

Homem, de 38 anos, foi ferido na perna com disparos de arma de fogo durante a noite desta segunda-feira, dia 12, no Jardim Aeroporto, em Campo Grande. A vítima conseguiu se salvar dos mais de 10 tiros que foram efetuados por um suspeito em um veículo de passeio.

A princípio, um desentendimento com outras pessoas de outro bairro teria desencadeado o ataque a tiros na rua Aurélio Azuaga.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o homem estava na frente da residência, quando o suspeito passou de carro e efetuou os disparos. Um desses disparos, acabou atingindo a perna direita da vítima, que correu para dentro de casa no intuito de se proteger.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. As autoridades estiveram no local e a Polícia Científica encontrou 13 cápsulas de uma arma de calibre .380. Alguns dos disparos atingiram o veículo da vítima que estava estacionado na frente da casa.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de plantão de Campo Grande.

