Polícia

Homem escapa da morte ao ser alvo de mais de 10 disparos no Jardim Aeroporto

Possível desentendimento com outras pessoas de outro bairro pode ter motivado ataque

13 janeiro 2026 - 07h10Luiz Vinicius
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa   (Brenda Assis)

Homem, de 38 anos, foi ferido na perna com disparos de arma de fogo durante a noite desta segunda-feira, dia 12, no Jardim Aeroporto, em Campo Grande. A vítima conseguiu se salvar dos mais de 10 tiros que foram efetuados por um suspeito em um veículo de passeio.

A princípio, um desentendimento com outras pessoas de outro bairro teria desencadeado o ataque a tiros na rua Aurélio Azuaga.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o homem estava na frente da residência, quando o suspeito passou de carro e efetuou os disparos. Um desses disparos, acabou atingindo a perna direita da vítima, que correu para dentro de casa no intuito de se proteger.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. As autoridades estiveram no local e a Polícia Científica encontrou 13 cápsulas de uma arma de calibre .380. Alguns dos disparos atingiram o veículo da vítima que estava estacionado na frente da casa.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de plantão de Campo Grande.

