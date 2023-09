Homem esconde arma, munições e dinheiro em meio a tijolos e é preso

Homem, de 29 anos, foi preso durante a tarde de segunda-feira (25), no bairro no bairro Canaã IV, em Dourados, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Conforme o boletim de ocorrência, equipes do 2º Distrito Policial de Dourados, em conjunto com a Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), cumpriam um mandado de busca e apreensão na casa do homem.

Durante as verificações na residência, foi apreendida uma arma de fogo do tipo revólver calibre 38 municiada com seis munições escondida em uma pilha de tijolos em frente à casa. Juntamente com a arma, ainda foram localizados cerca de R$ 2,5 mil reais em dinheiro, duas balanças de precisão e uma máquina de cartão de crédito.

Ao ser questionado sobre a arma, o indivíduo ainda tentou se esquivar da situação em flagrante, alegando que o armamento seria de seu irmão.

Ele já era investigado por envolvimento no Tráfico de Drogas e por estar portando armas de fogo de uso restrito.

