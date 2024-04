Homem esfaqueia a esposa e a filha antes de tirar a própria vida

Um homem esfaqueou a esposa e a filha, de 8 anos, e agrediu o filho, de 3, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital goiana. Após o crime, ele tirou a própria vida.

A mulher foi encaminhada ao Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (Heapa). Já as crianças foram levadas para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Conforme o boletim de ocorrência, antes de ser encaminhada ao hospital, a mulher contou que o filho de 3 anos havia ficado em casa com o pai. As equipes envolvidas foram até o local para encontrar vestígios do crime.

Em um dos portões, a polícia encontrou sangue e precisou arrombar para entrar.

Segundo a polícia, ao ser encontrado, o menino de 3 anos chorava muito, estava assustado e reclamando de dores na cabeça.

