Homem esfaqueia “amigo” durante bebedeira

Um homem de 46 anos esfaqueou várias vezes o “amigo” durante bebedeira na noite da última sexta-feira (29),em Jardim. .A vítima de 50 anos e o suspeito teriam se desentendido e discutido antes do crime.

Segundo o boletim de ocorrências, o crime aconteceu no bairro Panorama. A esposa do agressor relatou que os homens se desentenderam, ocasião em que o marido se armou com faca e atacou a vítima, ferindo-a no braço esquerdo, peito e nas costas.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Marechal Rondon. O autor das facadas fugiu em seguida. A Polícia Militar foi acionada e fez rondas pela região, mas não o encontrou.

Deixe seu Comentário

Leia Também