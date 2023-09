Homem esfaqueia colega, ataca policiais com punhal e morre em confronto no Macaúbas

Celso Aurelindo, de 35 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (12) ao entrar em um confronto com a Polícia Militar no Jardim Macaúbas, em Campo Grande. Ele teria atacado os policiais com um punhal e foi atingido por dois disparos de contenção, mas não resistiu aos ferimentos ao dar entrada no UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Porém, segundo informações do boletim de ocorrência, a situação desenvolveu começou antes do confronto, quando Celso teria esfaqueado seu colega durante a noite de bebedeira. A vítima teria sido atingida por facadas na cabeça e perdido bastante sangue, pedido ajuda para os vizinhos.

Celso ainda tentou correr atrás do 'colega' para finalizar o serviço, mas se viu acuado ao ver o tanto de pessoas. Conforme o registro, ele retornou para a residência onde aconteceu os fatos e se escondeu, enquanto a Polícia Militar foi acionada para verificar a situação e deter o suspeito.

Ao entrar na residência, os policiais fizeram as buscas e ao entrar em um quarto para vistoriarem o cômodo, foram surpreendidos com Celso os atacando com um punhal artesanal e que foi disparado dois tiros de contenção para inibir a violência exercida pelo suspeito.

Aurelindo chegou a ser socorrido, mas diante dos ferimentos não resistiu. O punhal foi apreendido pela Polícia Científica, assim como a arma usada pelo policial para análise. A faca usada no crime contra o colega de bebedeira não foi localizada, o que despertou a atenção da polícia de que o suspeito havia se apossado de outro instrumento para atacar os policiais.

A vítima esfaqueada não corre risco de morte e também recebeu atendimento médico em uma unidade de saúde.

O caso foi registrado como resistência, homicídio simples na forma tentada e homicídio decorrente de oposição a intervenção policial.

