Homem esfaqueia vizinho por ciÃºmes da esposa no Jardim Centro Oeste

Motivado por ciúmes, um homem, identificado apenas como Egeu, morador do Jardim Centro Oeste esfaqueou um desafeto por ciúmes da esposa na noite de ontem (28/02) em Campo Grande.

Segundo informações policiais, a vítima, de 30 anos, relatou que estava bebendo na porta de casa quando o autor, aparentemente embriagado, se aproximou e o atacou com uma facada, alegando que sua esposa, estaria tendo um caso com a vítima.

O autor também ameaçou o vizinho de morte, caso o encontrasse novamente. Durante a confusão, uma terceira pessoa tentou separar a briga, mas acabou sendo agredida com um tapa pelo autor.



A equipe da Polícia Militar que atendeu a ocorrência ofereceu atendimento médico que foi recusado pelas vítimas. A guarnição coletou informações sobre o autor da agressão e realizou rondas na área, porém ele não foi localizado. O caso foi registrado na Depac Cepol como lesão corporal dolosa e com perigo de vida.

