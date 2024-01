Homem espanca a esposa e 'quebra' a casa com filhos pequenos dentro em Maracaju

Uma jovem, de 21 anos, foi agredida pelo marido e teve seus pertences quebrados na frente dos filhos de 1 e 4 anos, durante a noite de terça-feira (23), na cidade de Maracaju.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de violência doméstica. Ao chegar no endereço, encontrou um colchão de casal na calçada, colocado em cima de galhos secos de árvore, e uma bicicleta em cima do colchão. Ao lado, estava o autor já colocando fogo em restos de folha seca para tentar incendiar os objetos.

Ele logo foi impedido e detido pelos policiais. A vítima contou então que sempre que o marido bebe fica agressivo, quebrando objetos dentro de casa. Ontem, mais um desses episódios começou após ele chegar embriagado em casa.

A mulher foi agredida fisicamente na frente dos filhos e teve o celular quebrado, após o homem jogá-lo em suas costas. A vítima também foi arremessada ao solo, machucando o braço direito. O autor quebrou a televisão, o espelho, a máquina de lavar roupas e o guarda-roupas da residência.

Enquanto destruía tudo, o homem chegou a arrancar um pedaço da fiação elétrica para bater na vítima, mas não conseguiu pois ela saiu correndo para fora de casa, onde pediu ajuda.

O homem acabou sendo preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como dano, qualificado, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vitima; lesão corporal, se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino; dano e violência doméstica.

Deixe seu Comentário

Leia Também