Homem espanca a esposa grávida e vai parar na cadeia em Batayporã

Homem, de 39 anos, foi preso em flagrante após agredir a companheira, de 40 anos, e trancá-la para fora de casa. O caso aconteceu na sexta-feira (11), no bairro Ivo Pereira de Souza, em Batayporã.

Conforme o registro policial, a mulher contou que havia passado o dia em um almoço de família. Em determinado momento, o suspeito insistiu em ir embora dirigindo o carro, mesmo estando embriagado.

Mesmo brigando com o companheiro, ele pegou o veículo e foi embora, levando a filha do casal junto. Preocupada, a mulher o seguiu em outro veículo, chegando na residência junto com o marido.

Após chegar, o homem proibiu a companheira de entrar na residência e a proibiu de pegar a filha. Para isso, empurrou a esposa para fora com violência e trancou o portão.

A Polícia Militar foi acionada e tentou conversar com o suspeito, porém, ele se recusava a acompanhar a equipe até a delegacia. Para realizar a condução, os militares precisaram solicitar apoio da Força Tática.

O caso foi então registrado como ameaça, vias de fato e violência doméstica na Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde será investigado.

