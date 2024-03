Homem espanca a mÃ£e de 82 anos depois de chegar em casa bÃªbado

Homem, de 45 anos, foi preso em flagrante depois de espancar a mãe, de 82 anos, durante a noite de sexta-feira (22), no bairro Durval Andrade Filho, localizado na cidade de Nova Andradina.

De acordo com o Jornal da Nova, a Polícia Militar foi acionada para averiguar e encontrou a idosa sentada na porta de casa, com o joelho direito machucado e reclamando de dor no braço direito.

Ela disse que o autor chegou e queria entrar na residência, mas ela não permitiu a entrada. O homem a empurrou, derrubando-a no chão, vindo a causar a escoriação na perna e a machucar seu braço direito.

As filhas da idosa relataram que essa não é a primeira vez que isso acontece.

Diante dos fatos, o autor foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil e autuado em flagrante. Já a vítima foi levada por familiares ao Hospital Regional para receber atendimentos médicos.

