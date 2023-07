Homem espanca a namorada durante briga e vai preso em MS

Homem, de 21 anos, foi preso durante o sábado (1°) por espancar a companheira, de 27 anos, na cidade de Ivinhema. Os dois teriam brigado e preocupados com os a confusão, os vizinhos acionaram a Polícia Militar.

As informações policiais apontam que ao chegaram no local, os militares encontraram a vítima com vários hematomas, corte no supercílio esquerdo, sangrando muito e com ferimentos nos olhos e no rosto. A mesma detalhou que havia se desentendido com o autor, e em determinado momento, ele começou a agredi-la com socos, chutes e pontapés, após derrubá-la ao chão.

Diante gravidade das lesões da mulher, a equipe policial acionou o Corpo de Bombeiros que a socorreu até o Hospital Municipal de Ivinhema, onde ela permaneceu sob observação médica.



O rapaz recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema pela prática de violência doméstica, onde ficou à disposição da Polícia Judiciária.

Deixe seu Comentário

Leia Também