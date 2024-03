Homem espanca e tenta matar a esposa enforcada em assentamento de Nova Andradina

Uma mulher, de 61 anos, foi espancada e ameaçada pelo marido, de 51 anos, durante a noite de terça-feira (27), em um sítio localizado no Assentamento Teijin, em Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina.

Conforme o site Jornal da Nova, o casal está junto há aproximadamente seis anos e não possuem filhos, fruto do relacionamento. Para as autoridades policiais, a vítima contou morar com os sogros, mas sempre ter sido agredida psicologicamente e verbalmente, pois sempre era xingada pelo companheiro.

Apesar das agressões constantes, a mulher nunca teve coragem de denunciar o marido, por medo das ameaças de morte. No entanto, ontem (27), o homem acabou sendo agressivo com os próprios pais depois de chegar bêbado em casa.

Na ocasião, ela foi agredida mais uma vez, quando o agressor puxou os cabelos dela e bateu a cabeça da vítima contra a parede. Durante as agressões, o homem segurou seu braço e a jogou no chão, dando dois socos em seu rosto, um chute em sua costela, pisando na sua barriga e tentando enforcá-la.

Mesmo sendo espancada, ela conseguiu se desvencilhar e fugir correndo para a Delegacia de Nova Andradina. Enquanto a ocorrência era registrada, a vítima manifestou o desejo de representar contra o marido, aproveitando para solicitar medidas protetivas contra ele.

O caso foi então registrado na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) do município de Nova Andradina.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também