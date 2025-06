Homem espanca morador de rua após briga por um gole de cerveja em MS

Um morador de rua, que não teve o nome divulgado, foi brutalmente espancado após pedir um gole de cerveja a um homem durante a noite de quinta-feira (26), na Rua Estevão Alves Corrêa, no bairro Alto, em Aquidauana.

Conforme as informações do site A Princesinha News, testemunhas contaram que o homem estava bebendo na região quando a vítima se aproximou, pedindo um gole da cerveja. Ao negar, os dois começaram a brigar, momento que o autor desferiu vários socos, chutes e pontapés contra o morador de rua, que ficou desacordado no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestando os primeiros socorros ao homem e o encaminhando até o Hospital Regional da cidade.

Ainda segundo o site, as agressões teriam sido gravadas por câmeras de segurança, que podem ajudar a localizar o autor das agressões. Moradores da área afirmaram que o homem agredido é visto com frequência circulando pelas ruas do bairro.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também