Homem espera amigo dormir para matá-lo com pauladas e facadas em Aquidauana

Marcos de Oliveira Ximenes, de 48 anos, morreu depois de ser espancado com pauladas e atingido por várias facadas na propriedade rural São Cristóvão, localizada a cerca de 71 km de Aquidauana. O crime aconteceu durante a manhã de domingo (14).

Segundo as informações iniciais, Marcos estava dormindo quando foi assassinado por um amigo do serviço. Na ocasião, ele teria utilizado um pilão, utensilio de cozinha usado para macerar alimentos, para atingir a vítima na região da cabeça. Não satisfeito, ele então pegou uma faca e atingiu a vítima com três golpes nas costas e um na nuca.

Depois de matar Marcos, o autor ainda ficou no local aguardando a chegada da Polícia Civil. Ele acabou sendo preso em flagrante e agora responderá por homicídio qualificado.

Apesar das informações do site A Princesinha News, a motivação do crime não chegou a ser divulgada pelas autoridades.

