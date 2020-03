Homem espirra em policiais e afirma ter coronavírus para não ser preso

A Polícia Militar prendeu no domingo (29), um rapaz de 26 anos acusado de agredir o pai, em Salto do Céu, município do Mato Grosso.



Para se livrar da polícia e evitar a aproximação da guarnição, o homem teve uma atitude incomum. O autor espirrou nos agentes afirmando ser portador do novo coronavírus.



De acordo com o Mídia News, a polícia contou que o jovem estava em visível estado de embriaguez e familiares contaram que precisaram intervir para impedir que as agressões continuassem, porém ele continuou atirando pedras em direção ao pai.



Mesmo tentando resistir à prisão, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Salto do Céu.







