Homem esquarteja namorada com serrotes e tenta se livrar do corpo em mala; vídeo

Sarah Chaves, com informações da Agência ViralPress

Jan Jerzy foi preso poucas horas depois matar e esquartejar a namorada, a modelo ucraniana Alona Savchenko, de 24 anos num apartamento de luxo no distrito de Bang Kho Laem, em Bangkok (Tailândia).

Imagens de câmeras de segurança do condomínio mostraram o namorado dela, Jan Jerzy tentando se livrar do corpo, escondido numa mala, na última segunda-feira (15/5), depois de supostamente usar o Google Tradutor para pedir a um motorista de táxi que o ajudasse a se livrar do corpo da namorada, relatou a agência ViralPress.

O caso ganhou repercussão na quarta-feira (17), quando as imagens começaram a circular pelo mundo. O suspeito é dono de uma empresa de publicidade registrada em Londres, e Savchenko teria feito sessões de fotos para sua empresa e outras.

Nos últimos meses, Alona havia posado para ensaios em várias cidades, incluindo Londres, Roma, Valência e Istambul. Ela se dizia uma modelo pin-up e o seu visual era inspirado no ícone americano Marilyn Monroe

A polícia de Bangkok não informou se o motivo por trás do crime é conhecido pelos investigadores do caso.

