Homem estupra a filha deficiente da colega de trabalho e é preso em Três Lagoas

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante por estuprar a filha da colega de trabalho, de 54 anos, que possui necessidades especiais, em Três Lagoas. Ele teria invadido a casa enquanto a mãe estava fora.

Conforme as informações iniciais, a mulher estava trabalhando quando recebeu uma ligação de vizinhos, informando que um homem estava dentro da residência com sua filha. Preocupada, ela ligou para a vítima perguntando se tinha alguém na casa.

Porém, através da ligação percebeu o nervosismo na fala da vítima e voltou para casa. Ao chegar, viu a camiseta e o capacete do autor no sofá da sala. Ela então foi para os fundos do imóvel, vendo o homem tentando pular o muro.

Sem conseguir escapar, ela acionou a Polícia Militar, que o prendeu em flagrante. Segundo o site da Rádio Caçula, a vítima foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde recebeu remédios contraceptivos e contra IST's (Infecções Sexualmente Transmissíveis).

O caso foi registrado na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) e está sendo investigado pelas autoridades policiais.

Deixe seu Comentário

Leia Também