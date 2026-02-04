Menu
Polícia

Homem estupra a irmã de 15 anos enquanto ela dormia em aldeia de Juti

Indivíduo foi preso em canavial no município de Naviraí, onde ele prestava serviços para uma usina

04 fevereiro 2026 - 11h55Luiz Vinicius
Prisão aconteceu horas após o crimePrisão aconteceu horas após o crime   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 32 anos, foi preso em flagrante por uma equipe da Polícia Civil, durante a terça-feira, dia 3, horas após cometer o estupro contra a própria irmã, de 15 anos, em uma aldeia no município de Juti - a 313 quilômetros de Campo Grande.

O caso aconteceu durante a madrugada, por volta das 2h, quando o suspeito aproveitou que a adolescente estava dormindo, o que dificultou ela oferecer resistência ou fugir no momento do ato.

Segundo a Polícia Civil, a vítima procurou ajuda e o fato foi repassado para as autoridades. A Polícia Militar realizou os primeiros atendimentos, encaminhando a garota para o Hospital Municipal e depois para o registro da ocorrência na Delegacia de Juti.

As investigações se iniciaram com intuito de localizar o indivíduo, quando os policiais civis conseguiram localizar o suspeito em um canavial no município de Naviraí, onde ele prestava serviços para uma usina.

Ele confessou ter praticado conjunção carnal, mas teria dito que havia consentimento da irmã. O homem já havia sido preso anteriormente por tentativa de feminicídio, onde cumpriu 5 anos de prisão e estava há 7 meses no regime semi-aberto.

