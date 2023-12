Homem estupra sobrinha no dia de Natal e é preso em Coxim

Um idoso, de 62 anos, foi preso por estuprar a sobrinha, de 10 anos, na cidade de Coxim, no dia de Natal, segunda-feira (25). O caso foi denunciado pela mãe da criança na 1ª Delegacia do município.

Ontem a tarde, a mulher teria estranhado o omportamento de sua filha e ao questioná-la, ela disse que o tio havia pegado em sua boca, seu peito e sua região íntima, estando ainda com as roupas desalinhadas. Ao confrontá-lo, a comunicante notou que o tio estava com o membro genital ereto. Com isso, compareceu na Delegacia para registro. A vítima passou por exame pericial e escuta especializada.

Em seguida, o Setor de Investigações empreendeu diligências e prendeu o homem em flagrante, tendo sido conduzido para a Delegacia. Ele ainda passará por audiência de custódia que decidirá sobre a manutenção de sua prisão.

