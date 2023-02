Homem estupra as filhas de 12 e 20 anos e é acusado de ser pai das netas em MS

Homem, de 50 anos, foi preso ao ser acusado de estuprar suas filhas, de 12 e 20 anos, na cidade de Amambai. A mais velha virou mãe de gêmeos na adolescência e a suspeita é de que as crianças sejam do autor, tornando ele avô e pai das meninas ao mesmo tempo.

Conforme as informações policiais, o homem abusa da sua filha desde que ela completou 10 anos. Atualmente a menina está com 12 anos. Ele foi denunciado pela irmã mais velha da criança, que descobriu o que vinha aconteceu e procurou a polícia.

Às equipes, a mulher, hoje com 20 anos, contou que também foi abusada pelo pai dos 12 aos 14 anos, quando fugiu de casa. À época, ela acabou ficando grávida e teve duas meninas, que estão com aproximadamente 9 anos. Ainda para os policiais a vítima contou que gerou as filhas com o pai.

Um exame de DNA deve confirmar a paternidade entre o autor e as netas. O caso está sendo apurado em procedimento a parte.

A comprovação dos abusos da menina de 12 anos só foi possível graças a atuação da Unidade da Polícia Científica em Amambai, que constatou que havia inúmeras lesões que comprovaram a conjunção carnal.

Em fevereiro deste ano, a Delegada Alana Tíssia Lima dos Santos representou pela prisão preventiva do autor, o que foi deferida pelo Judiciário da comarca local.

O homem foi preso na última terça-feira e ficará a disposição da Justiça.

