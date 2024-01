Homem estupra menina de 7 anos em piscina durante festa de empresa em MS

Um homem, de 49 anos, foi preso preventivamente por abusar sexualmente de uma menina, de apenas 7 anos, enquanto ela tomava banho de piscina em uma confraternização, no município de Paranaíba. O crime teria acontecido no último domingo (14), mas a detenção dele aconteceu nesta quinta-feira (18).

Conforme as informações policiais, apuradas pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), no domingo estava ocorrendo uma confraternização entre funcionários de uma empresa da cidade. Durante o evento, autor, que também é funcionário da empresa, teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em passar a mão na genitália da menina.

O abuso teria ocorrido dentro da piscina, onde crianças e adultos se divertiam durante a festa. Algumas pessoas, que também estavam na piscina, presenciaram os fatos e todas foram ouvidas na delegacia e confirmaram os fatos narrados na ocorrência.

Em depoimento especial a criança confirmou os fatos, dando detalhes de como os abusos aconteceram. Ainda durante as investigações, foi descoberto que o homem teria abusado sexualmente de outra criança em dezembro de 2023, sendo uma menina de 6 anos.

Essa criança também foi ouvida em Depoimento Especial na DAM e confirmou os fatos.

Diante da gravidade do caso, a Delegada de Polícia Titular da DAM, Eva Maira Cogo da Silva, representou pela prisão preventiva do indivíduo, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário desta cidade, com parecer favorável do Ministério Público e cumprida pela Polícia Civil.

