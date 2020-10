Homem expõe genitália em fila da Caixa Econômica Federal

Um homem de 62 anos, foi levado para Delegacia de Polícia após mostrar seu órgão sexual na frente de uma agência bancaria da Caixa Econômica Federal de Paranaíba, nesta segunda-feira (5). Ele estava com sinais de embriaguez e perturbava o ambiente, inclusive teria realizado suas necessidades fisiológicas no local.

A Policia Militar foi acionada pela gerente do banco, uma mulher de 42 anos, relatando durante o registro que o homem havia perturbado os clientes. Os seguranças do banco disseram que o homem estava visivelmente em estado de embriaguez e perturbava o ambiente.

Além disso, teria realizado as necessidades fisiológicas no local, causando mau cheiro e por ter exposto sua genitália comentando crime de atentado ao pudor, no local haviam várias mulheres que se sentiram constrangidas com o ato. Após a confirmação dos fatos por várias testemunhas, os policiais militares encaminharam o homem, que se encontrava em visível estado de embriaguez alcoólica, para a delegacia de Polícia Civil.

