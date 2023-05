Homem fantasiado de vaca é preso após tentar roubar mochila

Um vídeo de um homem fantasiado de vaca sendo preso após tentar furtar uma mochila na noite desta sexta-feira (28), em Copacabana, no Rio de Janeiro, acabou viralizando nas redes sociais.

O homem teria tentando roubar uma mochila, porém, a dona percebeu a tentativa e reagiu ao furto, o que resultou nele sendo agredido por populares, que acionaram a Polícia Militar (PM) logo em seguida.

O suspeito então foi levado até uma Unidade de Pronto Atendimento de Copacabana antes de ser encaminhado para a 12ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado como furto.

Confira o vídeo:

Um homem vestido de vaca foi preso em Copacabana ao tentar furtar a mochila de uma mulher. O homem (vaca) foi agredido por pessoas que viram a ação. Deivison Oliveira (vaca) tem 4 passagens pela polícia, mas essa é a primeira vestido de vaca. pic.twitter.com/a75iiAQbwA — Tudo Acontece no Rio de Janeiro (@aconteceunorio) April 29, 2023

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também