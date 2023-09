Homem faz dívida com traficante, não paga e é espancado em Chapadão do Sul

Devendo para traficantes, um homem 38 anos, foi agredido por diversas pessoas durante a noite de terça-feira (29), na Rua Planalto, em Chapadão do Sul.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço indicado depois de uma vítima de agressão física ser encontrada na rua.

Ao chegarem, os militares encontraram o homem com ferimento no abdômen. Quando questionado sobre o que havia acontecido, ele relatou que estava com uma divida de drogas.

Por não ter pago, acabou sendo agredido por várias pessoas. A vítima disse não conhecer os agressões e também não passou nenhuma característica deles.

Devido ao ferimento, o Corpo de Bombeiros foi acionado para ir até o local, socorrendo o homem. O caso foi entregue na Delegacia de Polícia Civil do município, onde o caso acabou sendo registrado como lesão corporal dolosa.

