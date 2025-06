Homem faz 'show' em posto de saúde do Coophavila durante surto e acaba preso

Homem, de 31 anos, foi preso pela GCM (Guarda Civil Metropolitana) depois de tumultuar o atendimento médico no setor de emergência do CRS (Centro Regional de Saúde) Coophavila II, em Campo Grande, durante a noite de quarta-feira (11).

Conforme o boletim de ocorrência, ele estava no local como acompanhante da avó, que estava recebendo atendimento na unidade. Por estar em uma área mais restrita do posto de saúde, foi solicitado que ele saísse do local.

Porém, o pedido da médica causou indignação no homem, que surtou e passou a fazer filmagens do setor e dos corredores do posto. Enquanto isso, ele gritava o número de diversas leis, dizendo que estava amparado pela justiça.

Se sentindo ofendida, a médica acionou a GCM, que ao chegar no local prendeu o homem em flagrante e o encaminhou para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como provocar alarma, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também