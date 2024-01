Homem ferido a tiros na virada do ano no Jardim Tarumã morre na Santa Casa

Cézar da Silva Nunes, de 38 anos, morreu nesta sexta-feira (19), após ficar 18 dias internado na Santa Casa de Campo Grande. Ele foi ferido com um tiro na cabeça na virada do ano, dia 1° de janeiro, no Jardim Tarumã.

A Polícia Civil só tomou conhecimento da tentativa de homicídio, mas que se tornou um homicídio consumado, após a mãe da vítima procurar a delegacia para registrar o fato.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a Polícia Militar foi acionada para comparecer no hospital somente no dia 3 de janeiro, contudo, não levou o caso até conhecimento da delegacia, deixando apenas como um "atendimento", o que gerou estranheza na Polícia Civil.

No registro policial, a mãe explica que seu filho levou um tiro na cabeça na madrugada do ano novo e havia sido socorrido por populares até a Santa Casa. Desde então, ele havia ficado internado em estado grave e não resistiu as complicações clínicas e falecendo.

A mãe contou que seu filho vinha recebendo ameaças de morte de uma mulher residente em uma rua do bairro Tarumã, próximo ao local onde a vítima morava, região que tem alta concentração de tráfico de drogas. A familiar não soube dizer se as drogas estariam relacionadas ao fato.

Porém, ela soube por meio de moradores que um homem, parente da mulher que ameaçava Cézar de morte, teria efetuado o disparo e fugido com a bicicleta da vítima na sequência.

O caso segue sob investigação e foi registrado como homicídio simples.

