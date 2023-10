Homem fica com as 'tripas para fora' ao ser esfaqueado em Rio Verde

Homem, de 27 anos, ficou com as vísceras expostas após ser esfaqueado durante a madrugada desta quinta-feira (12), no Parque de Exposições Olivio Valteno de Oliveira, localizado na cidade de Rio Verde de Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul.

A vítima, que não teve o nome divulgado, estaria reunida com um grupo de pessoas quando por volta das 3h30 ele acabou sendo esfaqueado. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas o homem foi socorrido por amigos até o Hospital Geral Paulinho Alves da Cunha (HGPAC).

Após as informações iniciais, segundo o site Rio Verde News, a Polícia Militar chegou a ir até o endereço onde a vítima foi ferida, mas não tiveram sucesso em fazer as apurações no local e não encontraram o suspeito de ter desferido o golpe. Os militares chegaram a ir também ao hospital, mas o homem estava sendo atendido em estado grave, não podendo passar informações para os policiais.

Por conta de seu estado de saúde, o homem precisou ser transferido em ‘vaga zero’ para Campo Grande. Ele teria perdido muito sangue e estava em estado de choque.

O caso esta sendo investigado pelas autoridades policiais do município.

