Homem fica com as vísceras para fora ao ser esfaqueado com peixeira em Bonito

Homem, de 46 anos, ficou com as vísceras expostas depois de ser esfaqueado durante a noite de sábado (8), no Distrito águas do Miranda, em Bonito. Ele foi socorrido em estado grave e o autor, de 36 anos, preso em flagrante.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até um pesqueiro da região, onde havia acontecido uma agressão por arma branca. A caminho do local, os policiais encontraram uma ambulância, que levava a vítima e o autor das agressões.

Diante da situação, ele foi retirado do veículo e preso em flagrante. Para os policiais, o autor detalhou que estava conversando com a vítima quando começaram uma briga por motivo fútil.

Na sequência, os dois começaram a trocar socos e chutes, até que o autor pegou uma faca usada para limpar peixes e desferiu um golpe na região do abdômen da vítima, causando um corte profundo com exposição das vísceras do homem.

Ele foi socorrido em estado grave e levado para a o hospital da cidade, onde ficou internado. O caso foi então registrado como lesão corporal de natureza grave se resultar em perigo de vida.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também